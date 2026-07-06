Планируемые рекордные займы для перевооружения и модернизации германской армии являются нормальными. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил глава министерства финансов ФРГ Ларс Клингбайль.

По его словам, страна должна наверстать упущенное за 20 лет в области вооружений. Поэтому предполагаемые большие затраты на бундесвер нормальны.

При этом Клингбайл признал наличие значительных проблем в экономике страны, но объяснил их конфликтом на Ближнем Востоке. По его словам, начатая Вашингтоном война с Ираном затормозила надежды на экономический рост, и с этим приходится справляться.

3 мая газета Berliner Zeitung сообщила, что министерство обороны Германии, которое возглавляет Борис Писториус, не смогло отчитаться за военные расходы на €111 млрд.

По данным журналистов, за четыре года власти заключили 47 тыс. контрактов на поставки вооружений и техники — в среднем около 30 в день. При этом ни парламент, ни общественность не получили четкого ответа, какая часть заказов реально поступила в войска и находится в исправном состоянии.

Ранее британское министерство обороны получило указание сократить расходы на 3,5 млрд из-за дефицита бюджета.