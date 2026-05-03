Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

СМИ: глава Минобороны ФРГ Писториус «потерял» более 100 млрд евро

BZ: Минобороны ФРГ не смогло отчитаться за военные расходы на 111 млрд евро
Markus Schreiber/AP

На правительство Германии обрушились с критикой из-за отсутствия прозрачности в расходовании 111 млрд евро на перевооружение бундесвера в рамках объявленной эск-канцлером Олафом Шольцем «смены эпохи». Об этом пишет Berliner Zeitung.

По данным журналистов, за четыре года власти заключили 47 тыс. контрактов на поставки вооружений и техники — в среднем около 30 в день. При этом ни парламент, ни общественность не получили четкого ответа, какая часть заказов реально поступила в войска и находится в исправном состоянии.

В Федеральном министерстве обороны, которое возглавляет Борис Писториус, дважды отказались предоставить конкретные данные. Представитель ведомства Натали Дженнинг на брифинге 27 апреля заявила, что не может представить полный список и предложила обращаться к профильным сайтам. Аналогичный ответ дали и на запрос депутатов от партии «Левые», пояснив, что централизованная оценка закупок невозможна, а ручной анализ потребует дополнительных затрат и замедлит проекты.

При этом в объяснениях ведомства журналисты выявили противоречия: с одной стороны, там заявили, что контролируют исполнение контрактов и поставки, с другой — признали, что сводных данных по всем закупкам нет и в ряде случаев их ведение не имеет смысла. На вопрос о том, какая часть техники введена в эксплуатацию, представитель предложила обращаться в профильное агентство, не дав гарантий раскрытия информации.

Ситуацию усугубляют масштабы расходов: в 2026 году на оборону предусмотрено 82,7 млрд евро из бюджета и еще 25,5 млрд евро из спецфонда — более 108 млрд евро за год. Большинство контрактов при этом не требует одобрения бундестага и остается вне полноценного парламентского контроля.

Депутат «Левых» Дитмар Барч назвал происходящее тревожным сигналом и указал, что отсутствие прозрачности создает риск неэффективного расходования средств.

Таким образом, крупнейшая программа перевооружения в истории Германии оказалась под давлением критики из-за недостатка контроля. В Минобороны не могут подтвердить, что тысячи контрактов действительно повысили боеготовность бундесвера.

Ранее британское министерство обороны получило указание сократить расходы на 3,5 млрд из-за дефицита бюджета.

 
Теперь вы знаете
Атака ВСУ на российский порт, новые профессии для альтернативной службы и льгота для рожениц. Главное к утру 3 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!