На правительство Германии обрушились с критикой из-за отсутствия прозрачности в расходовании 111 млрд евро на перевооружение бундесвера в рамках объявленной эск-канцлером Олафом Шольцем «смены эпохи». Об этом пишет Berliner Zeitung.

По данным журналистов, за четыре года власти заключили 47 тыс. контрактов на поставки вооружений и техники — в среднем около 30 в день. При этом ни парламент, ни общественность не получили четкого ответа, какая часть заказов реально поступила в войска и находится в исправном состоянии.

В Федеральном министерстве обороны, которое возглавляет Борис Писториус, дважды отказались предоставить конкретные данные. Представитель ведомства Натали Дженнинг на брифинге 27 апреля заявила, что не может представить полный список и предложила обращаться к профильным сайтам. Аналогичный ответ дали и на запрос депутатов от партии «Левые», пояснив, что централизованная оценка закупок невозможна, а ручной анализ потребует дополнительных затрат и замедлит проекты.

При этом в объяснениях ведомства журналисты выявили противоречия: с одной стороны, там заявили, что контролируют исполнение контрактов и поставки, с другой — признали, что сводных данных по всем закупкам нет и в ряде случаев их ведение не имеет смысла. На вопрос о том, какая часть техники введена в эксплуатацию, представитель предложила обращаться в профильное агентство, не дав гарантий раскрытия информации.

Ситуацию усугубляют масштабы расходов: в 2026 году на оборону предусмотрено 82,7 млрд евро из бюджета и еще 25,5 млрд евро из спецфонда — более 108 млрд евро за год. Большинство контрактов при этом не требует одобрения бундестага и остается вне полноценного парламентского контроля.

Депутат «Левых» Дитмар Барч назвал происходящее тревожным сигналом и указал, что отсутствие прозрачности создает риск неэффективного расходования средств.

Таким образом, крупнейшая программа перевооружения в истории Германии оказалась под давлением критики из-за недостатка контроля. В Минобороны не могут подтвердить, что тысячи контрактов действительно повысили боеготовность бундесвера.

Ранее британское министерство обороны получило указание сократить расходы на 3,5 млрд из-за дефицита бюджета.