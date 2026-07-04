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Глава Нижегородской области объяснил острый дефицит бензина

Глава Нижегородской области Никитин заявил об остром дефиците бензина на АЗС
Мария Девахина/РИА Новости

Ситуация острого дефицита бензина в Нижегородской области сложилась из-за снижения предложения и ажиотажного спроса, написал в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

По словам чиновника, за последние три дня поставки топлива Аи‑95 и Аи‑92 на автозаправки (АЗС) области уменьшились на 25%. А рост спроса на бензин при этом составил 60-70%.

«Общественный транспорт, скорая помощь, коммунальная техника и другие службы жизнеобеспечения получают топливо в необходимом объеме», — подчеркнул губернатор.

Он рассказал о сотрудничестве с федеральными властями и крупнейшими поставщиками топлива, чтобы повысить объемы отгрузки бензина и сбалансировать спрос и предложение. Для водителей также разрабатывают интерактивную карту наличия топлива на АЗС.

Никитин отметил, что 6 июля состоится заседание оперштаба, где обсудят эти вопросы. Если до этого ситуация не улучшится, будут приняты дополнительные меры.

На этой неделе спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России действительно сложилась нелегкая ситуация с топливом. Однако, по ее словам, надо «не охать-ахать, а вместе искать решение». Таким образом она ответила томскому сенатору Виктору Крессу, который заявил, что правильно было бы отдать приоритет в обеспечении топливом агропромышленному комплексу.

Ранее драка двух водительниц из-за бензина попала на видео.

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