Стало известно, кому опасно есть виноград

Диетолог Поляков: виноград не стоит есть при проблемах с печенью

Людям с жировым гепатозом и со стеатогепатитом стоит отказаться от употребления винограда. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

«То есть те, у кого есть серьезные проблемы с печенью. Также это люди с сахарным диабетом и непереносимостью каких-либо компонентов винограда, а также с аллергическими реакциями», — пояснил эксперт.

По его словам, продукт стоит исключить из рациона и тем, у кого есть ожирение. При этом Поляков отметил, что для остальных людей виноград является полезным, так как он содержит целый комплекс витаминов, минералов и других активных веществ. Наиболее благоприятно на организм влияют темные сорта винограда.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, комментируя мнение об опасности винограда «шайн-мускат» из-за химикатов, говорил, что связывать потенциальную токсичность ягод с конкретным сортом научно некорректно. Он подчеркнул, что проблема заключается в недобросовестности производителей, а не в биологических особенностях гибрида. По его словам, виноград достаточно много обрабатывается при выращивании, в том числе фунгицидами, инсектицидами, иногда акарицидами, препаратами против слизней и улиток.

Ранее диетолог рассказал, сколько винограда можно съесть без вреда для здоровья.