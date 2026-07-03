Сбер присоединился к меморандуму о прозрачном раскрытии информации по вкладам

Вице-президент Сбера Попова: мы работаем без звездочек и мелких шрифтов

Сбер присоединился к меморандуму о раскрытии информации о банковских вкладах, предусматривающему единые принципы представления условий депозитных продуктов на сайтах кредитных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Как отметили в Сбере, цель меморандума заключается в том, чтобы сделать информацию о вкладах более доступной, понятной и прозрачной для клиентов.

Согласно документу, присоединившиеся к нему банки обязуются отказаться от практик, способных вводить потребителей в заблуждение.

В частности, на страницах с описанием вкладов не должна выделяться исключительно максимальная процентная ставка без указания существенных условий ее получения. Кроме того, ключевые требования, включая необходимость оформления дополнительных услуг, не должны размещаться мелким шрифтом или скрываться в других разделах сайта.

Меморандум также предусматривает отказ от графических и иных приемов, способных исказить восприятие информации. Все существенные условия вкладов должны быть доступны пользователю сразу.

При этом банки могут размещать на своих сайтах специальные витрины с перечнем вкладов для удобства сравнения продуктов, однако такие страницы должны содержать достоверную информацию и ссылки на полное описание каждого предложения.

Как сообщили в банке, меморандум разработан с учетом требований законодательства, а также рекомендаций Банка России и Федеральной антимонопольной службы. Предполагается, что единые правила позволят обеспечить прозрачность раскрытия информации о депозитных продуктах всеми участниками соглашения.

«Наши клиенты всегда получают полную и понятную информацию перед открытием вклада, во время оформления любого продукта Сбера. Мы присоединились к меморандуму, чтобы еще раз подтвердить — мы работаем без «звездочек» и мелких шрифтов. Сбер создает безопасную и предсказуемую среду, где все прозрачно и понятно», — отметила вице-президент Сбербанка Анна Попова.

В банке пояснили, что для присоединения к меморандуму кредитная организация направляет соответствующее заявление в профильную банковскую ассоциацию. После этого в течение месяца проводится проверка сайтов и продуктов на соответствие требованиям документа, а при необходимости изменения должны быть внесены в течение шести месяцев.