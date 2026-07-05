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Туристы стали чаще выбирать более бюджетные курорты Антальи

Отельер Бильгинер: туристы стали чаще отказываться от дорогих курортов Антальи
proslgn/Shutterstock/FOTODOM

Иностранные туристы все чаще отказываются от самых дорогих курортов Антальи в пользу более бюджетных направлений. Об этом сообщил представитель турсектора и владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер в разговоре с РИА Новости.

По его словам, отдыхающие стали более чувствительны к стоимости поездок и теперь чаще выбирают доступные по цене районы, не отказываясь при этом от отдыха в Анталье. Бильгинер отметил, что в первые четыре месяца 2026 года наибольшее снижение числа ночевок зафиксировано в премиальных курортных зонах Белек, Манавгат и Аксу. В то же время спрос вырос в более доступных районах — Аланье, Кемере, Муратпаше и Коньяалты.

До этого «Газете.Ru» стало известно, что интерес российских туристов начал смещаться в сторону северных регионов и природных территорий. Нагрузка усиливается на направления, которые раньше воспринимались как второстепенные или сезонные. В их числе Карелия, Мурманская область и Дальний Восток. Кроме того, интерес туристов усиливается к Арктической зоне. На первый план выходит не просто размещение, а приватность, качество сервиса и возможность «переключиться» от городской среды.

Ранее россиянам рассказали о главных особенностях туристического сезона 2026 года.

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