Карелия и Арктика стали новыми точками роста внутреннего туризма, сообщили аналитики

Поток туристов в Карелию вырос на 15–25%, в Мурманскую область — на 20–30%

Внутренний туризм в России продолжает расти, а география поездок расширяется: интерес смещается в сторону северных регионов и природных территорий. Об этом говорится в исследовании компании «М9 девелопмент», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По отраслевым оценкам, внутренний турпоток в стране измеряется десятками миллионов поездок в год. При этом одним из заметных трендов становится перераспределение туристических потоков. Нагрузка усиливается на направления, которые раньше воспринимались как второстепенные или сезонные.

В исследовании выделяются Карелия, Мурманская область, Байкал и Дальний Восток. За последние годы поток туристов в Карелию вырос на 15–25%, в Мурманскую область — на 20–30%, на Байкал и Дальний Восток — на 10–20% в зависимости от сезона. Эти регионы закрепляются в структуре регулярных поездок и постепенно выходят за рамки краткосрочного формата.

Карелия занимает особое место. Летом сюда едут за озерами, водными маршрутами, рыбалкой и лесными экотропами. Зимой — за снежными пейзажами, катанием на снегоходах и атмосферой северного уединения. Регион сочетает близость к крупным городам и выраженный природный ресурс, что формирует устойчивый спрос в течение всего года.

Мурманская область и северные территории формируют другой тип поездок. Летом это морские пейзажи Баренцева моря, полярный день и наблюдение за китами. Зимой — северное сияние, арктические маршруты и экспедиционные форматы путешествий.

Байкал и Дальний Восток остаются направлениями длительных путешествий. Летом — природа и масштаб ландшафтов, зимой — прозрачный лед Байкала и уникальные природные явления.

Отдельным направлением роста становятся северные территории и Арктическая зона. Интерес к ним усиливается на фоне изменения ожиданий туристов: на первый план выходит не просто размещение, а опыт, приватность, качество сервиса и возможность «переключиться» от городской среды.

«Внутренний турпоток сегодня оценивается уже в десятки миллионов поездок в год. Растет запрос на круглогодичный отдых, курортные форматы, когда инфраструктура отеля и природа работают как единое целое, создавая сильные впечатления», — отмечает Максим Морозов, председатель совета директоров «М9 девелопмент».

По его словам, Карелия и северо-запад уже воспринимаются как доступные направления коротких и средних поездок. Арктика постепенно входит в число наиболее востребованных направлений для путешествий по России.

Рост интереса к северным регионам стимулирует развитие гостиничной инфраструктуры. Если раньше основной спрос концентрировался на традиционных курортных территориях, то сегодня все более значимую роль начинают играть Карелия, Русский Север и Арктика.

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