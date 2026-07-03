Новак поручил проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса. Его слова приводит пресс-служба кабмина.

Основное внимание уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения. Главы субъектов доложили Новаку о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.