Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стало известно, как изменение бюджетного правила повлияет на курс рубля

«БКС»: при нефти по $50 в бюджетном правиле курс доллара превысит 80 рублей
MaxZolotukhin/Shutterstock/FOTODOM

Если в бюджете на 2027 год цена отсечения (базовая цена нефти по бюджетному правилу) будет снижена до $50, то среднегодовой курс доллара гарантированно поднимется выше 80 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров на пресс-конференции холдинга.

«Каждый доллар снижения цены отсечения в рамках бюджетного правила ослабляет курс рубля в среднем на 50 копеек. Соответственно, падение цены отсечения (вероятно, с базовых $60 до $50) добавит к курсу доллара примерно 4,5–5 рублей. Если мировые цены на нефть будут существенно проседать, поддержку курсу рубля окажут средства Фонда национального благосостояния. Рубль очень чутко и позитивно реагирует на валютные интервенции укреплением. Успешность этого механизма уже была доказана на практике в декабре прошлого года и в первые два месяца текущего года», — отметил Федоров.

Он ожидает, что курс доллара в 2027 году стабилизируется выше 80 рублей. По мнению Федорова, это то самое «равновесное значение», в котором заинтересованы большинство участников российского финансового рынка.

По словам экономиста, ослабление рубля быстро переносится в цены импортных товаров. В этих условиях ключевая ставка ЦБ будет выступать главным инструментом сдерживания инфляции, заключил Федоров.

По данным Investing.com, 17 июня к 12:23 мск доллар на внебиржевом рынке стоил 72,7 рубля.

Российские власти обсуждают более жесткое бюджетное правило — снизить цену отсечения по нефти Urals с нынешних $59 до $50 за баррель с 2027 года. Раньше план был мягче: снижать отсечку по $1 в год — до $55 к 2030 году. Теперь хотят быстрее опустить планку, потому что среднесрочный прогноз по Urals на 2027–2029 годы тоже около $50.

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара в июле.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!