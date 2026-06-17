Стало известно, как изменение бюджетного правила повлияет на курс рубля

Если в бюджете на 2027 год цена отсечения (базовая цена нефти по бюджетному правилу) будет снижена до $50, то среднегодовой курс доллара гарантированно поднимется выше 80 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров на пресс-конференции холдинга.

«Каждый доллар снижения цены отсечения в рамках бюджетного правила ослабляет курс рубля в среднем на 50 копеек. Соответственно, падение цены отсечения (вероятно, с базовых $60 до $50) добавит к курсу доллара примерно 4,5–5 рублей. Если мировые цены на нефть будут существенно проседать, поддержку курсу рубля окажут средства Фонда национального благосостояния. Рубль очень чутко и позитивно реагирует на валютные интервенции укреплением. Успешность этого механизма уже была доказана на практике в декабре прошлого года и в первые два месяца текущего года», — отметил Федоров.

Он ожидает, что курс доллара в 2027 году стабилизируется выше 80 рублей. По мнению Федорова, это то самое «равновесное значение», в котором заинтересованы большинство участников российского финансового рынка.

По словам экономиста, ослабление рубля быстро переносится в цены импортных товаров. В этих условиях ключевая ставка ЦБ будет выступать главным инструментом сдерживания инфляции, заключил Федоров.

По данным Investing.com, 17 июня к 12:23 мск доллар на внебиржевом рынке стоил 72,7 рубля.

Российские власти обсуждают более жесткое бюджетное правило — снизить цену отсечения по нефти Urals с нынешних $59 до $50 за баррель с 2027 года. Раньше план был мягче: снижать отсечку по $1 в год — до $55 к 2030 году. Теперь хотят быстрее опустить планку, потому что среднесрочный прогноз по Urals на 2027–2029 годы тоже около $50.

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара в июле.