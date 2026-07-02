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Бизнес

В Центробанке назвали причины укрепления рубля

Ганган: укрепление курса рубля объясняется снижением спроса на импорт
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Укрепление курса российской валюты объясняется совокупностью факторов, среди них — снижение спроса на импорт. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) РФ Андрей Ганган, его цитирует агентство «Интерфакс».

По его словам, в последние полтора года спрос на импорт оставался структурно слабее из-за жесткой денежно-кредитной политики, мер по импортозамещению и сохраняющихся санкционных ограничений. Кроме того, за последние три-четыре года существенно сократился внешний долг, что уменьшило потребность в покупке валюты других стран.

«На самом деле импорт снижался и по причине того, что никто не отменял санкционные ограничения, они продолжают ужесточаться, и какая-то часть импорта нам просто недоступна, либо доступна по таким ценам, которые непривлекательны для наших компаний», — сказал Ганган.

Глава департамента ЦБ также отметил, что после ухода значительной части нерезидентов с российского рынка снизилось влияние конвертации дивидендов в иностранную валюту на курсообразование.

До этого председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет никакого переохлаждения экономики. По ее словам, подобный процесс, когда одни отрасли растут быстрее, из-за чего им может не хватать ресурсов, естественен в условиях глубокой структурной перестройки, которая наблюдается в стране. Однако говоря об экономике РФ в целом, глава ЦБ подчеркнула, что переохлаждения нет.

Ранее Дерипаска назвал бессмысленным укрепление рубля к доллару.

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