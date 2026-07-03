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Бизнес

Путин на встрече с Костиным спросил, чем бы глава ВТБ хотел похвастаться

Путин встретился с главой ВТБ Костиным и отметил динамику работы банка
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы глава государства отметил, что текущая динамика работы финансовой организации является положительной по всем основным показателям.

«Чем хотели бы особо похвастаться?» — спросил Путин.

По словам Костина, банк в этом году планирует прирост прибыли. В прошлом она составила свыше 500 млрд рублей, а в 2026 году может превысить 600 млрд рублей.

При этом ВТБ в настоящее время фокусирует свое внимание в основном на кредитовании крупных промышленных проектов.

«Проекты развиваются, проектов достаточно много. Начну с самого крупного для нас: мы являемся главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке. Его стоимость 1,3 триллиона», — уточнил Костин.

Как отметил глава ВТБ, проект реализуется совместно с партнерами из Казахстана. После того, как он выйдет на полную мощность, Чукотка перестанет быть дотационным регионом.

30 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Политики обсудили тематику дальнейшего развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Астаны и Москвы. Также лидеры уделили особое внимание реализации взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях.

Ранее в Кремле состоялась первая встреча Путина с омбудсменом Лантратовой.

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