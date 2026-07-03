В ЦБ опровергли подачу сигналов рынку с помощью носков

Frank Media: зампред ЦБ Заботкин подтвердил, что его носки ни о чем не сигнализируют

Журналистам не удалось расшифровать послание, которое мог бы передать заместитель председателя российского Центробанка Алексей Заботкин. По информации Frank Media, его яркие носки «не несут никакого смысла».

Когда Заботкин появился на утренней сессии петербургского Финконгресса в красном и желтом носках, журналисты предположили, что это может быть «новый сигнал», так как ранее он уже демонстрировал эту пару на Московском финансовом форуме. Тогда он объяснил свой выбор «осенним настроением», после чего 24 октября было решено уменьшить ставку с 1 до 0,5 процентных пункта.

Тем не менее, Заботкин опроверг предположения журналистов, заявив: «нет, мне просто нравятся яркие цвета».

Несколько лет назад рынок пытался интерпретировать сигналы о ставках через броши председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Она сама подтвердила, что использует украшения как средство коммуникации, добавив, что не всегда сигналы воспринимаются правильно, и некоторые трактовки порой удивляют ее.

Ранее в ЦБ рассказали, почему бизнесу хуже при высокой инфляции, чем с высокой ставкой.