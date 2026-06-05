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Бизнес

В ЦБ рассказали, почему бизнесу хуже при высокой инфляции, чем с высокой ставкой

Заботкин: высокая инфляция повышает издержки бизнеса сильнее ключевой ставки
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Высокая ключевая ставка не так серьезно бьет по бизнесу, как высокая инфляция. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, передает «Газета.Ru».

«При высокой инфляции, на самом деле, бизнесу жить гораздо хуже, чем два года пожить при высокой реальной процентной ставке», – сказал он на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

С повышением инфляции, отметил Заботкин, растет разлет цен на отдельные товары и услуги, и рост издержек увеличивается.

До этого директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко высказал мнение, что Центробанк на заседании 19 июня снизит ключевую ставку до 14,25% или до 14%. По его словам, регулятор вынужден быть очень аккуратным в вопросе снижения ключевой ставки, в противном случае эффект от всей проделанной работы по настройке денежно-кредитной политики для контроля над инфляцией может быть быстро потерян.

Ранее в Сбере рассказали, какой должна быть ключевая ставка.

 
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