Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Россиянам рассказали, выгодно ли брать отпуск в августе

Экономист Балынин: отпуск в августе может принести меньше денег, чем в июле
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году отпуск в августе может оказаться менее выгодным, чем в июле, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Отпускные рассчитываются за календарные дни, а зарплата — за фактически отработанные рабочие дни месяца. Поэтому на итоговую сумму влияет не только размер оклада, но и количество рабочих дней в месяце. За дни трудовой деятельности выплачивается заработная плата пропорционально числу рабочих дней в соответствующем месяце, а за дни отпуска — отпускные за календарные дни. Средний дневной заработок для расчета отпускных определяется за последние 12 календарных месяцев. Для этого начисленную за расчетный период зарплату делят на 12 и на среднемесячное число календарных дней — 29,3», — пояснил Балынин.

Он привел пример с зарплатой 100 тыс. рублей в месяц и средним дневным заработком 3 тыс. рублей. Если взять отпуск на 14 дней в июле 2026 года, отпускные составят 42 тыс. рублей, а зарплата за оставшиеся 13 рабочих дней — 56,5 тыс. рублей. Общая сумма выплат составит 98,5 тыс. рублей, сказал эксперт.

При таком же отпуске в августе отпускные также составят 42 тыс. рублей, уточнил экономист. Но из-за меньшего числа рабочих дней зарплата за оставшиеся дни будет ниже — 52,4 тыс. рублей. В итоге работник получит 94,4 тыс. рублей, сказал Балынин.

Для сравнения, при отпуске на 14 дней в сентябре сумма отпускных и зарплаты составит около 96,55 тыс. рублей, добавил эксперт.

Балынин напомнил, что отпускные должны выплатить не позднее чем за три дня до начала отпуска. Зарплата за отработанные дни перечисляется в даты, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором, заключил экономист.

Ранее юрист рассказала, кто может перевестись на неполный рабочий день.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
14 фильмов-путешествий, после которых захочется паковать чемоданы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!