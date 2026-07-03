Россиянам рассказали, выгодно ли брать отпуск в августе

Экономист Балынин: отпуск в августе может принести меньше денег, чем в июле

В 2026 году отпуск в августе может оказаться менее выгодным, чем в июле, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Отпускные рассчитываются за календарные дни, а зарплата — за фактически отработанные рабочие дни месяца. Поэтому на итоговую сумму влияет не только размер оклада, но и количество рабочих дней в месяце. За дни трудовой деятельности выплачивается заработная плата пропорционально числу рабочих дней в соответствующем месяце, а за дни отпуска — отпускные за календарные дни. Средний дневной заработок для расчета отпускных определяется за последние 12 календарных месяцев. Для этого начисленную за расчетный период зарплату делят на 12 и на среднемесячное число календарных дней — 29,3», — пояснил Балынин.

Он привел пример с зарплатой 100 тыс. рублей в месяц и средним дневным заработком 3 тыс. рублей. Если взять отпуск на 14 дней в июле 2026 года, отпускные составят 42 тыс. рублей, а зарплата за оставшиеся 13 рабочих дней — 56,5 тыс. рублей. Общая сумма выплат составит 98,5 тыс. рублей, сказал эксперт.

При таком же отпуске в августе отпускные также составят 42 тыс. рублей, уточнил экономист. Но из-за меньшего числа рабочих дней зарплата за оставшиеся дни будет ниже — 52,4 тыс. рублей. В итоге работник получит 94,4 тыс. рублей, сказал Балынин.

Для сравнения, при отпуске на 14 дней в сентябре сумма отпускных и зарплаты составит около 96,55 тыс. рублей, добавил эксперт.

Балынин напомнил, что отпускные должны выплатить не позднее чем за три дня до начала отпуска. Зарплата за отработанные дни перечисляется в даты, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором, заключил экономист.

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