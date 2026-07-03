Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Юрист рассказала, кто может перевестись на неполный рабочий день

Юрист Балдина: мать и опекун могут перевестись на неполный рабочий день
David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

Молодые матери, беременные, опекуны детей до 14 лет и ухаживающие за больными родственниками могут перевестись работать на неполный рабочий день. Об этом РИА Новости рассказала юрист, член Союза юристов-блогеров при МГЮА им. Кутафина и Ассоциации юристов РФ Евгения Балдина.

Она отметила, что работодатель по статье 93 Трудового кодекса РФ обязан установить неполное рабочее время по просьбе данных категорий граждан.

Балдина добавила, что также у женщин существует возможность трудиться на условиях неполной занятости. Для этого им надо находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

До этого руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, что сотрудник теоретически может уйти пораньше с работы, если не использовал перерыв на обед. Это можно сделать только если подобное предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка и согласовано с работодателем.

Ранее сообщалось, что большинство россиян стыдятся делать перерывы на работе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!