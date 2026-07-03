Юрист рассказала, кто может перевестись на неполный рабочий день

Юрист Балдина: мать и опекун могут перевестись на неполный рабочий день

Молодые матери, беременные, опекуны детей до 14 лет и ухаживающие за больными родственниками могут перевестись работать на неполный рабочий день. Об этом РИА Новости рассказала юрист, член Союза юристов-блогеров при МГЮА им. Кутафина и Ассоциации юристов РФ Евгения Балдина.

Она отметила, что работодатель по статье 93 Трудового кодекса РФ обязан установить неполное рабочее время по просьбе данных категорий граждан.

Балдина добавила, что также у женщин существует возможность трудиться на условиях неполной занятости. Для этого им надо находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

До этого руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, что сотрудник теоретически может уйти пораньше с работы, если не использовал перерыв на обед. Это можно сделать только если подобное предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка и согласовано с работодателем.

Ранее сообщалось, что большинство россиян стыдятся делать перерывы на работе.