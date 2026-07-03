Эксперт рассказал, кто получает самую высокую социальную доплату к пенсии

Самую высокую социальную надбавку к пенсии получают жители Чукотки. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«Если допустим, что общий размер материального обеспечения пенсионера составит 15,5 тыс. рублей, то размер социальной доплаты в регионах будет равен: в Камчатском крае — 13 166 рублей, в Магаданской области — 12 840 рублей, в Ненецком автономном округе — 11 212 рублей, в Чукотском автономном округе — 27 011 рублей», — сказал финансист.

По словам Балынина, такой размер надбавки связан с тем, что на Чукотке наиболее высокий прожиточный минимум — 42 511 рублей.

Эксперт уточнил, что право на доплату имеют неработающие пенсионеры, уровень дохода которых не достигает прожиточного минимума. В этом случае россиянам будет назначена федеральная или региональная надбавка.

Накануне в Социальном фонде России сообщили, что отдельные категории граждан имеют право оформить страховую пенсию досрочно. В частности, такое право имеют жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

Ранее россияне назвали сумму, которую хотели бы получать на пенсии.