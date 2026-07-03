Россияне назвали сумму, которую хотели бы получать на пенсии

ТАСС: 58% россиян хотят получать на пенсии до 50 тысяч рублей в месяц

Порядка 58% россиян на пенсии хотели бы получать до 50 тысяч рублей за счет собственных сбережений и инвестиций. Об этом сообщает ТАСС на основе исследований СберНПФ, партнера СберИнвестиций.

Согласно статистике, 22% респондентов рассчитывают на доход в 71–100 тысяч рублей в месяц, а 11% опрошенных — 51–70 тысяч. Еще 9% ориентируются на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Наибольшие ожидания по доходу на пенсии высказали жители Москвы — 122 тысячи рублей в месяц. В Санкт-Петербурге назвали сумму в 96 тысяч рублей, Красноярске и Кемерово — 93 тысячи, а в Ростове-на-Дону — 90 тысяч рублей.

Исследование провели в июне 2026 года, опросив 11 тысяч респондентов из 37 городов с населением свыше 500 тысяч человек.

До этого глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что повышение пенсии с 1 июля затронет лишь некоторые категории граждан, а остальные россияне не получат дополнительно «ни рубля». Он добавил, что работающие пенсионеры за восемь лет заморозки пенсии недополучили порядка 468 тысяч рублей.

Ранее россиян проинформировали о перерасчете пенсий с 1 августа.