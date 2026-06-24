Экономист оценил перспективу использования крипты как средства оплаты

Для введения системы оплаты в кафе криптовалютой достаточно создать кастодиальные кошельки. Сам процесс несложный и не потребует много времени, поэтому это вполне реализуемый механизм в ближайшей перспективе, отметил директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

«Как только у нас появятся эти кастодиальные кошельки – это будет та же самая история, как с юаневой карточкой или с картой Visa, когда вы куда-то выезжали. То есть, рубли конвертировались в доллары, доллары – в евро», – пояснил эксперт.

Он отметил, что если у человека уже есть кастодиальный кошелек, а на нем хранится официально купленная крипта, то после этого он может прийти в кафе и расплатиться – конвертацию в рубли произведет банк. По словам Кабакова, в этом процессе нет ничего сложного, и он не противоречит российским законам.

До этого эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров отмечал, что в России не запрещено владеть криптовалютой, но вот относительно операций действует ряд ограничений. В частности, запрещено с ее помощью нее расплачиваться, а о некоторых действиях следует уведомлять налоговую. Он напомнил, что Центробанк утвердил концепцию, согласно которой цифровые валюты признаются, но не как средство оплаты. В целом крипта в России сегодня – это больше финансовый инструмент, но не способ оплаты, подчеркнул экономист.

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