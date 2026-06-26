В Госдуме объяснили смысл нового законопроекта о криптовалютах

Законопроект о регулировании рынка криптовалют, который планируют рассмотреть депутаты, предполагает введение понятных, прозрачных правил работы, а также меры по защите граждан. Он позволит ввести нормальное регулирование рынка и предотвратить недобросовестные практики в этой сфере, объяснил в беседе с Думой ТВ председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На данный момент документ прошел первые чтения, в перспективе на ближайшее время – рассмотреть его во втором и третьем чтениях, отметил депутат. Он подчеркнул, что проект закона введет правила работы для тех, кто пользуется криптовалютой в профессиональной деятельности, а также позволит защитить не обладающих специфическими знаниями россиян.

«Цель – наладить нормальное регулирование для того, чтобы те, кто профессионально занимается этим видом бизнеса, использованием криптовалют в своей деятельности, могли спокойно работать, не опасаясь прихода контролирующих, регулирующих или силовых ведомств», — подчеркнул Аксаков, добавив, что также принятие закона позволит предотвратить случаи недобросовестного использования крипты и наказать нарушителей.

По словам парламентария, сегодня популярность криптовалюты растет – так, ею начинают активно пользоваться граждане, которые не обладают узкоспециальными знаниями в инвестировании, в силу чего они могут сталкиваться с финансовыми рисками. Депутат привел в пример статистику, согласно которой миллионы жителей РФ, пытающихся зайти на рынок крипты, теряли на этом свои деньги в силу того – регулирование рынка позволит их защитить, заключил Аксаков.

До этого эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров отмечал, что в России не запрещено владеть криптовалютой, но вот относительно операций действует ряд ограничений. В частности, запрещено с её помощью нее расплачиваться, а о некоторых действиях следует уведомлять налоговую. Он напомнил, что Центробанк утвердил концепцию, согласно которой цифровые валюты признаются, но не как средство оплаты. В целом крипта в России сегодня – это больше финансовый инструмент, но не способ оплаты, подчеркнул экономист.

Ранее экономист оценил перспективу использования крипты как средства оплаты.