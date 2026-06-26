Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Госдуме объяснили смысл нового законопроекта о криптовалютах

Депутат Аксаков: цель закона о крипте – наладить нормальное регулирование рынка
Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

Законопроект о регулировании рынка криптовалют, который планируют рассмотреть депутаты, предполагает введение понятных, прозрачных правил работы, а также меры по защите граждан. Он позволит ввести нормальное регулирование рынка и предотвратить недобросовестные практики в этой сфере, объяснил в беседе с Думой ТВ председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На данный момент документ прошел первые чтения, в перспективе на ближайшее время – рассмотреть его во втором и третьем чтениях, отметил депутат. Он подчеркнул, что проект закона введет правила работы для тех, кто пользуется криптовалютой в профессиональной деятельности, а также позволит защитить не обладающих специфическими знаниями россиян.

«Цель – наладить нормальное регулирование для того, чтобы те, кто профессионально занимается этим видом бизнеса, использованием криптовалют в своей деятельности, могли спокойно работать, не опасаясь прихода контролирующих, регулирующих или силовых ведомств», — подчеркнул Аксаков, добавив, что также принятие закона позволит предотвратить случаи недобросовестного использования крипты и наказать нарушителей.

По словам парламентария, сегодня популярность криптовалюты растет – так, ею начинают активно пользоваться граждане, которые не обладают узкоспециальными знаниями в инвестировании, в силу чего они могут сталкиваться с финансовыми рисками. Депутат привел в пример статистику, согласно которой миллионы жителей РФ, пытающихся зайти на рынок крипты, теряли на этом свои деньги в силу того – регулирование рынка позволит их защитить, заключил Аксаков.

До этого эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров отмечал, что в России не запрещено владеть криптовалютой, но вот относительно операций действует ряд ограничений. В частности, запрещено с её помощью нее расплачиваться, а о некоторых действиях следует уведомлять налоговую. Он напомнил, что Центробанк утвердил концепцию, согласно которой цифровые валюты признаются, но не как средство оплаты. В целом крипта в России сегодня – это больше финансовый инструмент, но не способ оплаты, подчеркнул экономист.

Ранее экономист оценил перспективу использования крипты как средства оплаты.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!