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Бизнес

Турция планирует перейти на платежи в евро

Турция желает присоединиться к Единой зоне платежей в евро
Global Look Press

Турция направила письмо в Европейский платежный совет (EPC), сообщив о заинтересованности присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Об этом говорится в заявлении по итогу экономического диалога высокого уровня ЕС-Турция, передает «Интерфакс».

«Стороны согласились, что потенциальное участие Турции в SEPA позволит осуществлять более быстрые трансграничные платежи, способствуя торговле и инвестициям между Турцией и ЕС», — говорится в документе.

Во встрече участвовали представители Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Банка развития Совета Европы.

В мае министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине заявил, что правительство Германии готово поддержать дальнейшее сближение Турции с Евросоюзом. Немецкий министр отметил, что если Турция захочет вступить в Евросоюз, то Анкара найдет в лице Германии дружественного и надежного партнера.

Ранее в Турции высказались о вступлении страны в Евросоюз.

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