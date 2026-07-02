В ЦБ объяснили сокрытие списка банков, работающих с цифровым рублем

Банк России не размещает на своем официальном сайте перечень кредитных организаций, задействованных в пилотном проекте по цифровому рублю, чтобы снизить риски санкционных ограничений. Об этом сообщила журналистам зампредседателя регулятора Зульфия Кахруманова на полях Финансового конгресса ЦБ, передает РИА Новости.

«Чувствительность информации», — назвала она причину решения регулятора не публиковать список.

По словам зампреда ЦБ, в тестировании новой формы национальной валюты задействованы 30 банков, около 3,5 тысячи физических и 500 юридических лиц.

С 1 сентября 2026 года подключение к платформе цифрового рубля станет обязательным для всех системно значимых банков и кредитных организаций, являющихся значимыми игроками рынка платежных услуг. До этой даты операции с цифровыми рублями доступны исключительно в рамках пилотного проекта — ограниченному числу банков, граждан и компаний.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что все организации и компании, которые с осени будут обязаны подключиться к системе цифрового рубля, полностью к этому готовы.

Ранее в России впервые расплатились цифровым рублем.