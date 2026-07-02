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Набиуллина рассказала об обсуждении кошельков для цифровых рублей с банками

Набиуллина: ЦБ обсуждает с банками кошельки для цифрового рубля на их балансе
Телеграм-канал «РИА Новости»

Банк России обсуждает с кредитными организациями пилотный проект по открытию кошельков для цифрового рубля на своей платформе и на их балансах. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на полях Финансового конгресса ЦБ в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

«Мы обсуждаем с банками в том числе возможные пилоты по открытию кошельков на балансе банков, а не только на балансе Центрального банка», — сказала Набиуллина журналистам.

По ее словам, крупнейшие банки и торговые сети полностью готовы к массовому внедрению новой формы национальной валюты с 1 сентября. Перед запуском уже проведена масштабная подготовительная работа, однако проект продолжает развиваться, и его функционал еще обсуждается с участниками рынка, добавила глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор стремится сделать цифровой рубль востребованным у граждан и бизнеса, обеспечить его удобство и продолжает дискуссии с участниками рынка о том, какой функционал необходимо развивать в первую очередь.

Проект цифрового рубля прорабатывается уже пять лет. Предполагается, что он станет дополнением к наличным и безналичным расчетам. С сентября 2026 года системно значимые банки и крупные розничные торговые сети в России будут обязаны его использовать, в дальнейшем его применение расширится.

Ранее в России впервые расплатились цифровым рублем.

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