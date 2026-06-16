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Бизнес

В России впервые расплатились цифровым рублем

Николаев: в Чувашии впервые в РФ юрлицо расплатилось цифровым рублем
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Чувашии юридическое лицо впервые в России перечислило платеж в бюджет с использованием цифрового рубля. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава республики Олег Николаев.

Речь идет о местной компании «Смак-Агро», которая перечислила 125 тысяч рублей в рамках проекта по субсидированию производителей молока.

«Этот успешный опыт подтверждает, что Банк России доверяет Чувашии самые передовые технологии,» — отметил Николаев, подчеркнув, что республика стала «лабораторией, где отрабатываются финансовые инструменты будущего.»

В тестировании цифрового рубля принимали участие Татарстан, Чувашия и Ростовская область.

В 2023 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, который официально открыл дорогу цифровому рублю и закрепил создание специальной платформы для его работы.

Выпускать цифровую валюту может только Банк России. Он же отвечает за платформу, где будут храниться такие рубли.

Поначалу регулятор планировал запустить цифровой рубль для всех в 2025 году. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что массовое внедрение придется перенести. Бизнес и банки просили доработать технические детали и протестировать экономическую модель. В результате окончательный переход к широкому обращению цифрового рубля назначен на 1 сентября 2026 года.

Ранее в Госдуме предложили ЦБ выдавать кредиты в цифровых рублях.

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