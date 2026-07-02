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ЦБ ждет июльских данных, чтобы понять влияние ситуации с бензином на инфляцию

Набиуллина: исходим из того, что ситуация на топливном рынке России временная
Григорий Сысоев/РИА Новости

Июньские показатели инфляционных ожиданий пока не показали реакции на изменение топливных цен. Об этом сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

«Мы исходим из того, что они будут носить временный характер. Важно, чтобы не было вторичных эффектов, которые влияют на устойчивые показатели инфляции. Прежде всего через инфляционные ожидания»

ЦБ оценит влияние цен на топливо на инфляцию к июльскому заседанию.

До этого директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган заявил, что Банк России не ждет заметного влияния на внешнюю торговлю на фоне закупки бензина у других стран.

В конце июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Псковской области прокомментировал ситуацию с бензином.

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