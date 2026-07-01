Губернатор Псковской области прокомментировал ситуацию с бензином

У большинства сетевых автозаправочных станций (АЗС), работающих в Псковской области, есть достаточный запас топлива. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере «Макс».

«Дефицита топлива в строгом смысле слова нет. У большинства сетевиков, представленных в Псковской области, есть значительный запас. Но они вынуждены ограничивать продажи той суточной нормой, под которую спроектирована логистика, закуплены бензовозы», — написал глава региона.

Ведерников добавил, что некоторые ограничения были введены со стороны компаний. По его словам, подобные меры необходимы, чтобы избежать спекуляций и обеспечить стабильное снабжение жизненно важных сфер.

Губернатор отметил, что спрогнозировать, сколько продлится ситуация, сложно. Сроки зависят от спада ажиотажа, считает глава региона.

Несколькими часами ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что перебои на топливном рынке в основном связаны с изменениями в логистике, они быстро устраняются. По его словам, в России накоплены запасы нефтепродуктов, которые сейчас используются для обеспечения внутреннего рынка.

Ранее очередь на АЗС перекрыла федеральную трассу под Краснодаром.