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Бизнес

В Центробанке рассказали о снижении внешнего госдолга РФ

ЦБ: внешний долг РФ на 1 апреля составил $299,06 млрд
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля, по уточненным данным, составил $299,06 млрд против $306,767 млрд на 1 января. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

Внешний долг РФ снизился за первый квартал текущего года на $7,703 млрд или на 2,5%.

В регуляторе отметили, что наиболее существенно снизились внешние обязательства банковской системы — на $4,8 млрд до $106,7 млрд (35,7% совокупного внешнего долга).

До этого министерство финансов России сообщало о выплате купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году в Национальный расчетный депозитарий (НРД) в размере 8,5 млрд руб.

В марте прошлого года Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям в размере 5,5 млрд руб., срок погашения которых приходился на 2029 год. Выплата осуществлялась в соответствии с указом президента о порядке исполнения обязательств перед резидентами и зарубежными кредиторами по государственным долгам России.

Ранее в России рекордно снизился госдолг.

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