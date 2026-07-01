Набиуллина призвала не пугать россиян «переохлаждением экономики»

Переохлаждение экономики не является научным термином и пользоваться им надо аккуратно. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее цитирует РИА Новости.

«Когда говорим «перегрев», никто не спорит, что это когда спрос превышает предложение. Когда говорим «переохлаждение», это значит у вас спроса недостаточно должно быть для тех возможностей, которые есть у предложения, значит должны быть незадействованные ресурсы, прежде всего трудовые. Мы это видим? Нет», — сказала она.

До этого председатель ЦБ назвала напряженность на рынке труда главным ограничителем для развития российской экономики. При этом она подчеркнула, что в экономике страны есть возможности «использовать редкие трудовые ресурсы». Кроме того, необходимо инвестировать в технологии — в искусственный интеллект и робототехнику.

До этого член Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер отметил, что экономика России демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться, несмотря на санкции. По его словам, западные эксперты делали определенные прогнозы о последствиях ограничений, однако текущая ситуация в стране опровергает их предположения.

Ранее на ПМЭФ рассказали о росте российской экономики в условиях западных санкций.