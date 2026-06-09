Семья Трампа заработала столько миллиардов долларов, сколько потеряли инвесторы

Семья президента США Дональда Трампа за неполные полтора года его второго президентского срока заработала на криптовалюте не менее $2,3 млрд. При этом привлеченные ей инвесторы потеряли такую же сумму, сообщает агентство Reuters по итогам своего исследования.

«Практически не рискуя собственными деньгами, президент США и его сыновья заработали как минимум 2,3 миллиарда долларов на своих главных криптопроектах, в то время как инвесторы, которых они привлекли, понесли убытки в размере 2,3 миллиарда долларов», — сказано в исследовании.

По информации Reuters, самым прибыльным для семьи американского лидера стал проект World Liberty Financial. Так, продажа токенов принесла ей более $1,4 млрд. Как отмечается в исследовании, свою роль в этом сыграло обещание «построить и демократизировать новую финансовую систему на благо миллионов», которые авторы проекта дали на раннем этапе его развития через социальные сети. Однако позже монеты обрушились в цене.

Кроме того, агентство выделило мемкоин $TRUMP, а также компаний American Bitcoin и AI Financial Corp. Цены на данный токен и на акции этих двух организаций тоже упали.

До этого криптопредприниматель Джастин Сан, являющийся одним из крупнейших инвесторов проекта World Liberty Financial, обвинил компанию в введении инвесторов в заблуждение.

Ранее Трамп за день заработал на криптовалюте больше, чем на недвижимости за всю жизнь.