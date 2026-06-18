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Бизнес

Аналитик объяснил, как открытие Ормузского пролива повлияет на цены на нефть

Аналитик Чернов: открытие Ормуза приведет к снижению цен на нефть
Eli Hartman/Reuters

Возобновление полноценного судоходства через Ормузский пролив способно ослабить напряженность на нефтяном рынке и привести к снижению цен на сырье. Об этом сообщает «Финансы Mail» со ссылкой на аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

«Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Через него проходит значительная часть поставок сырья из стран Персидского залива, поэтому любые ограничения движения судов быстро отражаются на котировках. Если риск перебоев поставок исчезнет, рынок начнет закладывать в цены более стабильную ситуацию с экспортом нефти из региона», — пояснил эксперт.

Чернов отметил, что в последние недели стоимость нефти поддерживалась в том числе геополитической премией. Инвесторы опасались возможных перебоев в поставках, что подталкивало цены вверх. Открытие пролива может привести к постепенному исчезновению этой премии, считает аналитик.

Тем не менее он не ожидает резкого обвала котировок. По оценке Чернова, дальнейшая динамика будет зависеть не только от ситуации на Ближнем Востоке, но и от глобального спроса на энергоносители, политики стран ОПЕК+ и состояния мировой экономики.

Эксперт подчеркнул, что для России снижение геополитической напряженности в районе Ормузского пролива в целом является нейтрально-позитивным фактором, поскольку способствует большей предсказуемости мирового нефтяного рынка. В то же время чрезмерное снижение цен на нефть может негативно сказаться на доходах стран-экспортеров, поэтому участники рынка продолжат внимательно следить за развитием ситуации в регионе, заключил Чернов.

Ранее Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива.

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