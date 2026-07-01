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Бизнес

В Центробанке оценили ситуацию с ценами на нефть в мире

ЦБ: цены на нефть в мире в ближайшей перспективе могут остаться повышенными
Eli Hartman/Reuters

Цены на нефть в мире в ближайшем будущем, по всей видимости, останутся повышенными и будут уменьшаться постепенно. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центрального банка России.

В материале говорится, что сокращение запасов нефтии в период конфликта на Ближнем Востоке может отложить переход нефтяного рынка к профициту. Однако некоторые участники обсуждений допустили более быстрое снижение стоимости топлива.

Согласно документу, повышенные цены предшествующего периода привели к наращиванию добывающих мощностей и увеличению запасов нефти в других регионах, что позволит быстрее, чем ожидалось, возместить использованное топливо.

Одновременно с этим последствия сырьевого шока для мировой экономики могут привести к ослаблению спроса на нефть, пришли к выводу участники обсуждения. По их словам, в результате восстановление баланса на рынке может происходить быстрее.

Ранее аналитик объяснил влияние открытия Ормузского пролива на цены на нефть.

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