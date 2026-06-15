Стало известно, сколько будет стоить нефть после мирного соглашения США и Ирана

В ближайший месяц баррель эталонной североморской нефти марки Brent будет стоить не менее $75, спрогнозировал для «Газеты.Ru» руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин.

«C учетом уже случившегоcя 15 июня мирного соглашения между США и Ираном мы не считаем, что в ближайший месяц цена Brent станет ниже $75/баррель. Много неопределенности сохраняется и по будущему решению спорных вопросов между США и Израилем и по участию в сделке Израиля. Для полного восстановления судоходства, по нашим оценкам, потребуется около месяца, — именно такой срок фигурировал в СМИ для Ирана на разминирование пролива. Для российских нефтегазовых компаний и в целом индекса Мосбиржи, при прочих равных, это событие негативное: высокие цены на нефть задержались на срок около 3,5 месяцев», — отметил Бахтин.

По данным Investing.com, 15 июня к 15:15 мск баррель Brent стоил $83. После новостей о сделке между США и Ираном стоимость нефти опустилась до минимумов за три месяца.

Ранее российский публицист оценил мирный договор США с Ираном.