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Советник премьера Ирака рассказал о потерях бюджета страны из-за коррупции

Хаддад: бюджет Ирака с 2003 года лишился более $2 трлн из-за коррупции
Dave Primov/Shutterstock/FOTODOM

Бюджет Ирака лишился более $2 триллионов с 2003 года из-за действий коррупционеров, заявил советник премьер-министра Ирака Мунир Хаддад. Об этом сообщает агентство INA.

По его словам, точное число задержанных по коррупционным делам пока не уточняется, так как их арестовывают ежедневно. Он добавил, что несколько фигурантов пытались покинуть страну или скрыться в Иракском Курдистане. Власти автономного региона передали Багдаду восемь подозреваемых.

Хаддад рассказал, что жена одного из задержанных купила квартиру за $50 млн. Также были арестованы несколько чиновников, у каждого из которых было более 50 квартир, которые зарегистрированы на них или их родственников.

Хаддад подчеркнул, что судебные процессы над задержанными в рамках антикоррупционной кампании будут открытыми.

На прошлой неделе сообщалось, что более 40 высокопоставленных чиновников и депутатов Ирака задержаны силами безопасности по обвинению в коррупции. Поводом для задержания стали показания замминистра нефти Аднана аль-Джумайли, которого задержали в мае по тому же обвинению.

Ранее в Грузии заявили о победе над коррупцией во власти.

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