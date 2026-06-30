Очередь на АЗС перекрыла федеральную трассу под Краснодаром

На Кубани из-за очереди на АЗС оказалась перекрыта федеральная трасса. Об этом сообщает канал «Краснодарский край» в «Максе».

«Под Краснодаром между Энемом и Яблоновским очередь из автомобилей, ожидавших заправку, вышла на федеральную трассу и затруднила движение», — говорится в посте.

24 июня в региональном оперштабе заявили, что дефицита топлива в регионе нет. Власти также отметили, что на региональном уровне не принимались решения об ограничениях продажи бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях в связи с ремонтными работами или с логистикой поставок из-за искусственного ажиотажа.

В последние дни на АЗС Краснодарского края наблюдается повышенный спрос на топливо, в некоторых случаях он носит ажиотажный характер, что может привести к созданию искусственного дефицита и спекуляциям, добавили в оперштабе Кубани. Жителям и гостям региона рекомендовали заправлять автомобили по мере необходимости и опираться только на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков.

Ранее в Татарстане ввели временные лимиты на отдельных АЗС.