Глава ЦБ РФ назвала основной ограничитель для развития экономики России

Напряженность на рынке труда является главным ограничителем для развития российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

«Есть эффективные предприятия, которые показывают хорошую производительность, но одновременно долго живущие предприятия, которые на себя стягивают ресурсы с меньшей отдачей. Эксперты показали, что если здесь будет более эффективное распределение этих редких ресурсов, то вклад в производительность очень большой. И в разы даже больше, чем это может быть от инвестиций», — отметила Набиуллина.

Она добавила, что в экономике есть возможности «использовать редкие трудовые ресурсы». Кроме того, необходимо инвестировать в технологии — в искусственный интеллект и робототехнику.

До этого Набиуллина говорила, что транзакционные издержки в экономике РФ оцениваются в триллионы рублей.

В свою очередь, член Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер отметил, что экономика России демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться, несмотря на санкции. По его словам, западные эксперты делали определенные прогнозы о последствиях ограничений, однако текущая ситуация в стране опровергает их предположения.

Ранее на ПМЭФ рассказали о росте российской экономики в условиях западных санкций.