Транзакционные издержки в экономике РФ оцениваются в триллионы рублей. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Транзакционные издержки в нашей экономике — это триллионы рублей, и, конечно, когда платформизация снижает эти издержки и позволяет производителю дотянуться до потребителя в любой точке страны, это существенное изменение», — сказала глава ЦБ.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что даже в условиях ограничений экономика России за последние 3 года выросла на 10,3%. По его словам, Россия смогла сохранить объемы экспорта и импорта, а размер инвестиций в российскую экономику за последние 4 года вырос на 40%.

В свою очередь, член Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер отметил, что экономика России демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться, несмотря на санкции. По его словам, западные эксперты делали определенные прогнозы о последствиях ограничений, однако текущая ситуация в стране опровергает их предположения.

Ранее Новак оценил адаптацию российской экономики к внешним вызовам.