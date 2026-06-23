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Бизнес

Стало известно о подготовке налоговых поправок для топливного рынка России

«Интерфакс»: кабмин подготовил поправки для обеспечения топливного рынка России
Global Look Press

Правительство подготовило поправки в Налоговый кодекс России, направленные на стимулирование обеспечения внутреннего топливного рынка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, кабмин намерен предложить две новации: механизм налогообложения акцизами бензина, который производится путем смешения прямогонного топлива с иными компонентами, и донастройку демпфирующего механизма для продавцов бензина, изготовленного за рубежом.

В первом случае налогоплательщикам со свидетельством о переработке сырья будет даваться вычет акциза, исчисленного при реализации прямогонного бензина. Уплатить сбор нужно будет до 28 числа третьего месяца после истекшего налогового периода, уточнил источник.

Вторая инициатива предусматривает установление коэффициента КАБ_КОМП для бензина, произведенного в государстве-члене ЕАЭС, на уровне 0,9. При этом, если топливо доставили из других стран, то на него будет распространяться отдельный порядок определения величины КДЕМП.

Журналисты добавили, что Госдума планирует рассмотреть данные поправки в ходе заседания в среду, 24 июня.

Ранее Новак рассказал о поставках топлива в регионы России.

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