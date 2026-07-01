Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская экономика адаптировалась к внешним вызовам на 80%. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если говорить про адаптацию, давайте скажем цифру 80% к внешним вызовам», — сказал он на пленарной сессии Финансового конгресса Центробанка России.

Он добавил, что Россия находится только в начале пути к технологическому суверенитету. По оценке Новака, страна прошла примерно первую половину этого пути.

До этого вице-премьер РФ заявлял, что даже в условиях ограничений экономика России за последние 3 года выросла на 10,3%. Новак добавил, что РФ смогла сохранить объемы экспорта и импорта, а размер инвестиций в российскую экономику за последние 4 года вырос на 40%.

В свою очередь, член Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер отметил, что экономика России демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться, несмотря на санкции. По его словам, западные эксперты делали определенные прогнозы о последствиях ограничений, однако текущая ситуация в стране опровергает их предположения.

Ранее Новак оценил ситуацию на топливном рынке России.