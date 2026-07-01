Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Бизнес

Новак оценил адаптацию российской экономики к внешним вызовам

Новак: экономика России адаптировалась к внешним вызовам на 80%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская экономика адаптировалась к внешним вызовам на 80%. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если говорить про адаптацию, давайте скажем цифру 80% к внешним вызовам», — сказал он на пленарной сессии Финансового конгресса Центробанка России.

Он добавил, что Россия находится только в начале пути к технологическому суверенитету. По оценке Новака, страна прошла примерно первую половину этого пути.

До этого вице-премьер РФ заявлял, что даже в условиях ограничений экономика России за последние 3 года выросла на 10,3%. Новак добавил, что РФ смогла сохранить объемы экспорта и импорта, а размер инвестиций в российскую экономику за последние 4 года вырос на 40%.

В свою очередь, член Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер отметил, что экономика России демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться, несмотря на санкции. По его словам, западные эксперты делали определенные прогнозы о последствиях ограничений, однако текущая ситуация в стране опровергает их предположения.

Ранее Новак оценил ситуацию на топливном рынке России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!