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Бизнес

Новак оценил ситуацию на топливном рынке России

Новак: ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая
Владимир Астапкович/РИА Новости

Ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

По его словам, правительство принимает все необходимые решения для обеспечения российского рынка топливом.

«Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты», — сказал Новак.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.

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