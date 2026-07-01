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Россиянам назвали минимальный размер страховой пенсии в 2026 году

Экономист Балынин: минимальная страховая пенсия по старости выросла до 14 287 руб.
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году составляет 14 287,49 рубля при наличии 30 пенсионных коэффициентов. Это на 7,6% больше, чем в 2025 году, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, для назначения страховой пенсии по старости должны быть выполнены три условия: достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

«Чем больше будет сформировано ИПК, тем выше будет размер страховой пенсии по старости», — отметил Балынин.

Экономист пояснил, что при 30 ИПК пенсия в 2026 году рассчитывается исходя из стоимости одного коэффициента 156,76 рубля и фиксированной выплаты 9584,69 рубля. В результате минимальный размер страховой пенсии составляет 14 287,49 рубля. В 2025 году аналогичный показатель был равен 13 278,4 рубля, уточнил Балынин.

Он напомнил, что неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, получают федеральную или региональную социальную доплату.

Например, если прожиточный минимум пенсионера в регионе составляет 18 тыс. рублей, то при минимальной страховой пенсии социальная доплата составит 3712,51 рубля.

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