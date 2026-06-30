Россиянам объяснили, когда стоит докупать пенсионные баллы

Покупка пенсионных баллов и страхового стажа может быть полезна россиянам, которым не хватает прав для назначения страховой пенсии по старости. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент НАПФ Алексей Денисов.

«В 2026 году для выхода на страховую пенсию по старости необходимо иметь от 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Если человеку не хватает нескольких лет стажа или баллов, он может восполнить дефицит через добровольные взносы в систему обязательного пенсионного страхования. Покупка пенсионных баллов и стажа — это прежде всего инструмент для получения права на страховую пенсию. Наиболее актуален такой механизм для самозанятых, индивидуальных предпринимателей, граждан с длительными перерывами в работе, а также тех, кто работал неофициально и не накопил нужный объем пенсионных прав», — отметил Денисов.

По его словам, в 2026 году для приобретения одного года стажа нужно внести добровольный взнос в размере 71,5 тыс. рублей. Это позволит добавить 1,1 пенсионного коэффициента, уточнил Денис.

Перед принятием решения эксперт посоветовал проверить уже накопленные баллы и стаж через портал «Госуслуги» или в Социальном фонде России. После этого стоит оценить, действительно ли есть риск недобора пенсионных прав, и рассчитать, сколько именно стажа или коэффициентов не хватает, сказал финансист.

Денисов подчеркнул, что покупка баллов не предназначена для значительного увеличения будущей пенсии — это скорее способ закрыть недостающие условия для получения страховой выплаты.

Тем, кто хочет заранее сформировать дополнительный доход к пенсии, эксперт рекомендовал рассмотреть инструменты долгосрочных накоплений, в том числе программу долгосрочных сбережений. По его словам, она позволяет формировать капитал за счет личных взносов, государственного софинансирования, налоговых вычетов и инвестиционного дохода. Софинансирование действует в течение 10 лет участия в программе в пределах 36 тыс. рублей в год, а налоговые вычеты позволяют возвращать от 13 до 22% с суммы до 400 тыс. рублей ежегодно.

«Покупка пенсионных баллов и формирование дополнительных долгосрочных сбережений могут использоваться параллельно», — заключил Денисов.

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