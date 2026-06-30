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Бизнес

Греф призвал снизить ключевую ставку ЦБ

Греф: мы переохладили экономику, ключевую ставку нужно снижать
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Глава Сбербанка Герман Греф призвал снизить ключевую ставку Банка России. Его слова приводит РИА Новости.

Греф считает, что российская экономика «переохлаждена».

«И реальные ставки у нас в районе 10%, то есть это учетная ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. 10% — ставка, которая может применяться на коротком горизонте для того, чтобы охладить экономику. <...> Ставку нужно снижать», — сказал он.

ЦБ РФ на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. Свое решение в Банке России объяснили тем, что российская экономика снова растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными. По оценке регулятора, рост цен без разовых скачков немного замедлился, но все еще держится на уровне 4–5% годовых. На следующих заседаниях Банк России будет решать, можно ли снижать ставку дальше. Все будет зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция, чего ждут от цен люди и бизнес, а также от внутренних и внешних рисков, отметили в ЦБ.

Ранее россиян предупредили о долгом периоде крепкого рубля и дорогих кредитов.

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