BBI: состояние российских миллиардеров с начала года уменьшилось на $2 млрд

Совокупное состояние богатейших людей России с начала 2026 года уменьшилось на $1,932 млрд. Об этом свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмнеы владеют долями. Для ряда предприятий расчет производится исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Всего в рейтинге BBI представлены имена 500 богатейших людей мира. В этот список сейчас входят 20 граждан России, их общее состояние на 1 июля составляет $297,15 млрд.

Первое место в рейтинге самых богатых людей мира занял американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние которого с начала года увеличилось на $391 млрд, — до $1,01 трлн. Он стал первым в истории долларовым триллионером.

16 июня агентство Bloomberg писало, что самые богатые люди мира всего за один день разбогатели на $336 млрд. Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты составило $13,3 трлн.

Ранее в Госдуме ответили, почему самый богатый человек в мире не может остановить все войны.