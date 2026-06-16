В Госдуме ответили, почему самый богатый человек в мире не может остановить все войны

Первый долларовый триллионер в мире Илон Маск и другие богатейшие люди не способны остановить все мировые конфликты и влиять на политику стран — им это «не по зубам», поделился мнением в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он отметил, что наличие колоссальных средств не дает право предпринимателям устанавливать собственные правила для всего мира.

«Ну, я считаю, что, конечно, деньги имеют большое значение, но не решающее. Илон Маск может заниматься глобальными экологическими проектами, выделять десятки, может быть, даже сотни миллиардов долларов на очистку океана от мусора на какие-то научные изыскания в области здравоохранения, медицины, фармы, биологии, химии, физики. Деньги могут здесь быть каким-то решающим элементом для прорывных достижений — мы видим, у него стык науки и бизнеса, и в этом он действительно успешен. Что касается политических вопросов, тем более если речь идет о внешней политике, то деньги скорее на втором плане — и он не может остановить финансирование режима Зеленского. Ни правительство Соединенных Штатов, ни правительство Евросоюза ему не подконтрольны, и никакими деньгами этот вопрос не решить», — сказал он.

При этом финансирование определенных политических сил может оттолкнуть избирателя, считает Свинцов.

«Да, он может постараться привести к победе кандидата, которого он поддерживает, но в рамках только Соединенных Штатов. В любой другой стране мира, я уверен, что кандидата, которого он будет финансово поддерживать, просто снимут с выборов. Маск в своих соцсетях может выступать в поддержку ряда политиков, но многие наоборот, проигрывают от такой поддержки. Потому что такой богатый человек, наоборот, раздражает избирателя, и все начинают думать, что Илон Маск купил этого политика, даже если политик сам в принципе не имеет никаких отношений к Маску. Завершить конфликт в Иране, завершить конфликт на Украине, завершить конфликт на Тайване ему просто не по зубам. Деньги здесь никакого отношения не имеют», — заключил депутат.

Американский предприниматель Илон Маск стал долларовым триллионером 12 июня, когда вывел свою компанию SpaceX на IPO. После размещения ценных бумаг на бирже цена акций повысилась почти вдвое, до $218 за единицу.

SpaceX работает в нескольких направлениях — сооружение и запуск космических ракет и кораблей, искусственный интеллект и спутниковая связь Starlink. С начала украинского конфликта в 2022 году компания Илона Маска поставляет ВСУ терминалы связи. За несколько месяцев с начала конфликта компания поставила 20 тысяч терминалов на сумму более чем $80 млн, признавался Маск. По словам бизнесмена, первые несколько месяцев связь украинской армии SpaceX финансировала сама.

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