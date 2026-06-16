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Бизнес

Самые богатые люди мира всего за один день разбогатели на $336 млрд

Bloomberg: благодаря Маску активы 500 сверхбогачей за день достигли $13,3 трлн
Manuel Orbegozo/Reuters

Состояние 500 сверхбогатых людей мира выросло на $336 млрд всего за один день — 15 июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса миллиардеров.

Совокупное состояние пятисот богатейших людей планеты составило $13,3 трлн. Первый в мире триллионер Илон Маск увеличил свои активы более чем на 10% — до $1,27 трлн. Состояние каждого из 12 наименее богатых участников индекса достигло $7,9 млрд — исторического максимума для нижней границы рейтинга топ-500.

Рыночный оптимизм подогрело предварительное соглашение США и Ирана об открытии Ормузского пролива. Индекс Dow Jones обновил рекорд, Nasdaq 100 и MSCI World завершили торги вблизи максимумов.

Главным драйвером роста стал дебют SpaceX на бирже на предыдущей неделе. Розничные инвесторы массово скупали акции компании, что подняло ее капитализацию на 20%.

Благодаря этому состояние Маска выросло на $164 млрд. Для сравнения: почти столько же составил совокупный прирост всех остальных 499 сверхбогатых людей вместе взятых.

Ранее в США усомнились, что Маск стал первым триллионером в истории.

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