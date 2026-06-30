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СМИ пишут о росте стоимости белорусского бензина в России

«Ъ» сообщил о росте стоимости белорусского бензина в России
Константин Михальчевский/РИА Новости

Стоимость белорусского бензина, поставляемого в Россию, растет в условиях высокого спроса и нехватки топлива в некоторых регионах. Об этом пишет пишет газета «Коммерсантъ».

Цены на белорусский АИ-92 за неделю выросли на 6%, а с начала мая — почти в 1,8 раза. Причина — высокий спрос и предсказуемые сроки поставок. Однако, по мнению экспертов, поставки из Белоруссии не смогут существенно изменить ситуацию на российском рынке.

По словам участников рынка, два белорусских НПЗ могут теоретически обеспечить топливом Московский регион. Но их мощности ограничены, поэтому потенциал поставок на всю страну невелик.

Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это нужно, чтобы сбить ажиотажный спрос и стабилизировать внутренний рынок. Из каких стран может поставляться топливо, в Кремле не уточнили. Эксперты считают, что это могут быть Белоруссия или Казахстан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский туристический регион ввел ограничения на продажу бензина.

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