Украина заказала у германского концерна крупную партию артиллерийских боеприпасов

Rheinmetall получил от Киева крупный заказ на поставку артиллерийских боеприпасов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что получил от Украины многомиллионный заказ на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности.

В публикации отмечается, что заказ включает несколько десятков тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и метательных зарядов.

«Стоимость контракта, которая будет отражена в отчетности за второй квартал 2026 года, составляет несколько десятков миллионов евро. Производство уже началось, а контракт должен быть завершен в первом квартале 2027 года», – заявили в Rheinmetall.

В компании подчеркнули, что боеприпасы производятся на заводе Rheinmetall Expal Munitions в Испании.

До этого министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус заявила, что Амстердам направит Украине новый пакет военной помощи на €500 млн, половина которого пойдет на закупку БПЛА у предприятий нидерландского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Ранее Япония выделила Украине миллионы долларов на нелетальное снаряжение.