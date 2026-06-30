Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

Росстат опроверг сообщения об отказе от публикации цен на бензин

В Росстате заявили, что продолжат публиковать статистику с ценами на топливо
Сергей Аверин/РИА Новости

Росстат продолжит публиковать статистику, в которой будут отражены цены на бензин и дизельное топливо. Об этом служба сообщила «Ведомостям».

Таким образом Росстат прокомментировал распоряжение правительства, согласно которому из федерального плана статистики исключили пункт о ценах на топливо. В службе отметили, что все сведения о стоимости бензина за 23-29 июня будут опубликованы 1 июля.

22 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что правительство РФ взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке.

30 июня Песков сообщил, что Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов. По его словам, это нужно, чтобы сбить ажиотажный спрос и стабилизировать внутренний рынок. Из каких стран может поставляться топливо, в Кремле не уточнили. Эксперты считают, что это могут быть Белоруссия или Казахстан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за топлива.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!