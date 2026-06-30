Росстат опроверг сообщения об отказе от публикации цен на бензин

Росстат продолжит публиковать статистику, в которой будут отражены цены на бензин и дизельное топливо. Об этом служба сообщила «Ведомостям».

Таким образом Росстат прокомментировал распоряжение правительства, согласно которому из федерального плана статистики исключили пункт о ценах на топливо. В службе отметили, что все сведения о стоимости бензина за 23-29 июня будут опубликованы 1 июля.

22 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что правительство РФ взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке.

30 июня Песков сообщил, что Россия начала переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов. По его словам, это нужно, чтобы сбить ажиотажный спрос и стабилизировать внутренний рынок. Из каких стран может поставляться топливо, в Кремле не уточнили. Эксперты считают, что это могут быть Белоруссия или Казахстан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за топлива.