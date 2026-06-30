В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за топлива

Режим повышенной готовности введен в Пензенской области из-за ситуации на топливном рынке. Об этом в «Макс» сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Главная цель — обеспечение бесперебойной работы служб экстренного реагирования и социально значимых объектов, включая топливно-энергетический комплекс», - написал он.

По словам главы региона, особый режим будет действовать до следующего распоряжения.

На прошлой неделе в Пензенской области были введены временные ограничения на продажу топлива.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.