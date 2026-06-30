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Бизнес

На Западе заявили о рекордных показателях российского экспорта нефти

Bloomberg: Россия увеличила экспорт нефти до рекордных уровней
Eli Hartman/Reuters

Россия увеличила экспорт сырой нефти до рекордных показателей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в течение четырех недель, до 28 июня, в среднем ежедневно Россия отправлял за границу до 4,13 млн баррелей. Это самый высокий показатель с 2022 года, говорится в публикации.

Рост экспорта свидетельствует о том, что объемы российской нефти в море увеличились примерно на треть по сравнению с минимальными показателями середины апреля. Танкеры с нефтью скапливаются в районах вблизи Египта и Сингапура, что может говорить о том, что Москва испытывает трудности с размещением всех своих судов, пишет агентство.

Автор статьи добавил, что Россия помогает обеспечивать нефтью разные страны мира на фоне блокировки Ормузского пролива.

28 июня статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов сообщил, что Россия расширяет экспорт по новым направлениям, уделяя особое внимание странам Южной Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, среди наиболее перспективных рынков — Сенегал, ЮАР, Танзания, Таиланд, Индонезия и Малайзия.

Ранее Новак заявил, что кабмин рассматривает введение запрета на экспорт дизельного топлива из России.

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