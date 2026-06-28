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В Минпромторге РФ рассказали о наращивании экспорта по новым направлениям

Минпромторг: Россия наращивает экспорт в страны Южной Азии, Африки и Америки
Shutterstock/FOTODOM

Россия расширяет экспорт по новым направлениям, уделяя особое внимание странам Южной Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов в интервью РИА Новости.

По его словам, среди наиболее перспективных рынков — Сенегал, ЮАР, Танзания, Таиланд, Индонезия и Малайзия. Чекушов отметил, что эти страны представляют интерес не только как самостоятельные рынки сбыта, но и как логистические и реэкспортные хабы, открывающие доступ к рынкам других государств. В частности, африканские страны позволяют расширить присутствие на континенте, а государства Юго-Восточной Азии — выйти на рынки третьих стран.

«Ожидаем, что заключение соглашений о зонах свободной торговли, реализация совместных международных проектов, общая работа всех экспортеров и институтов развития приведет к синергетическому эффекту, и российской продукции на внешних рынках станет еще больше», — заключил замминистра.

До этого в Евростате заявили, что импорт европейских товаров в Россию впервые в истории превысил экспорт. В статистическом агентстве отметили, что торговое сальдо увеличилось до €1,5 млрд. Подобное происходит уже второй квартал подряд — «беспрецедентное явление за всю историю статистических данных с 2002 года», добавили в агентстве.

Ранее фон дер Ляйен сообщила об усилиях ЕС навсегда «покончить» с импортом нефти и газа из РФ.

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